Медведь «взял в заложники» туристов на Поднебесных Зубьях
Зверь хозяйничает на территории туристического приюта, не выпуская людей из домиков.
Дикий медведь облюбовал туристический приют на Поднебесных зубьях для добычи пропитания, сообщают подписчики группы «Типичный Междуреченск» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, туристы вынуждены кормить зверя, «чтобы он не начал их есть». Естественно, зверь не торопится уходить из мест, где так легко получает еду. В то же время, обитатели приюта, в большинстве своём – дети и подростки, не всегда имеют возможность приготовить горячую пищу – из-за медведя люди почти не покидают домики.
В плену у хищника оказались около 800 человек, сообщают авторы публикации. Они обвиняют власти в бездействии и бюрократических проволочках – несмотря на то, что лагерь-приют находится на территории Хакасии, юридически он считается кузбасским. Из-за этого чиновники не могут решить, кто должен взять на себя заботы по изгнанию медведя.
«Кончится это тем, что медведь откусит кому-нибудь конечность. Медведи осмелевшие, не боятся даже сигнальных ракет. Почему не предпринимаются меры со стороны компетентных органов непонятно. По маршрутам ходит очень много детских групп, медведь даже небольшой — это очень опасный и хитрый зверь», — заявляет турист Алексей Трифонов на страницах паблика «Типичный Междуреченск».