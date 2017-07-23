Медведь «взял в заложники» туристов на Поднебесных Зубьях

Дикий медведь облюбовал туристический приют на Поднебесных зубьях для добычи пропитания, сообщают подписчики группы «Типичный Междуреченск» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, туристы вынуждены кормить зверя, «чтобы он не начал их есть». Естественно, зверь не торопится уходить из мест, где так легко получает еду. В то же время, обитатели приюта, в большинстве своём – дети и подростки, не всегда имеют возможность приготовить горячую пищу – из-за медведя люди почти не покидают домики.

В плену у хищника оказались около 800 человек, сообщают авторы публикации. Они обвиняют власти в бездействии и бюрократических проволочках – несмотря на то, что лагерь-приют находится на территории Хакасии, юридически он считается кузбасским. Из-за этого чиновники не могут решить, кто должен взять на себя заботы по изгнанию медведя.

«Кончится это тем, что медведь откусит кому-нибудь конечность. Медведи осмелевшие, не боятся даже сигнальных ракет. Почему не предпринимаются меры со стороны компетентных органов непонятно. По маршрутам ходит очень много детских групп, медведь даже небольшой — это очень опасный и хитрый зверь», — заявляет турист Алексей Трифонов на страницах паблика «Типичный Междуреченск».