Медведев определил сроки пробной переписи населения

Пробная перепись пройдёт за два года до основой – с 1 по 31 октября 2018 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести пробную всероссийскую перепись населения за два года до основной. Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, пробная перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2018 года.

Главной целью пробной переписи является обработка организационных вопросов. Мероприятие коснётся порядка 550 тысяч человек.

Напомним, всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. По данным Росстата, на организацию данного мероприятия потратят около 50 млрд рублей. Предыдущая всероссийская перепись населения состоялась в октябре 2010 года. В ней приняли участие более 141 миллиона человек.