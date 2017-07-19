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Медведев поручил провести всероссийскую перепись в 2020 году

Медведев поручил провести всероссийскую перепись в 2020 году

Правительство России утвердило проведение переписи на октябрь 2020 года.

Правительство России утвердило документ, согласно которому в октябре 2020 года пройдёт всероссийская перепись населения. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

Минэкономразвитию поручено провести тестовую перепись уже в следующем году. Также до 2018 года министерству предстоит подготовить и другие проекты по подсчёту местного населения.

По данным Росстата, на перепись населения в 2020 году потратят 50 млрд рублей — в три раза больше, чем в 2010 году. А пройдёт она в период с 1 по 30 октября. Будущую перепись населения будут проводить не только с использованием бумажных бланков, но и новых технологий — интернета и специальных планшетов.

По данным РАНХиГС на 1 января 2017 года, в России проживают 146,462 млн человек.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.molgvardia.ru

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