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Медведев утвердил новые противопожарные правила для религиозных объектов

Медведев утвердил противопожарные правила для религиозных объектов

Теперь категорически запрещено хранить горючие жидкости в помещениях молельных залов.

В понедельник, 2 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал новые противопожарные требования, согласно которым теперь категорически запрещено хранить в молельных залах горючие жидкости. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

Также в документе говорится о том, что теперь запрещено проводить пожароопасные процедуры в закрытом помещении с прихожанами. Священнослужители должны будут устанавливать кадило только на «негорючее основание в специально отведённом месте с отделкой из негорючих материалов»

В новых противопожарных требованиях сказано, что отныне в молельных залах можно хранить только те горючие жидкости, которые предназначены для проведения обрядов. Их хранить будут в специально оборудованных местах.

До сегодняшнего дня использование кадило, подсвечников и других церковных предметов в России никак не регулировались правилами пожарной безопасности.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kremlin.ru

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