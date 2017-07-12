«МегаФон» и VEON прекратили совместную деятельность в рамках бизнеса «Евросети»

Ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг ПАО «МегаФон» и ведущий мировой поставщик телекоммуникационных и цифровых услуг прекратили совместную деятельность в рамках бизнеса «Евросети». В рамках договорённости между сторонами, «МегаФон» выкупит у «ВымпелкКома» 50% акций «Евросети». Таким образом, провайдер будет полностью владеть крупнейшей в России розничной сетью на рынке мобильных и электронных устройств «Евросеть».

«Мы благодарны VEON за наше партнерство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Соглашение позволит «МегаФону» и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», – подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

После заключения сделки, «Евросеть» останется на рынке как операционная компания. ПАО «ВымпелКом», в свою очередь, приобретет половину розничных салонов «Евросети». Сделка между компаниями будет завершена только после соблюдения всех условий и получения согласования регулирующих органов.