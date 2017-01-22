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Мэр Белова поручил восстановить в городе спиленные дорожные знаки

В некоторых местах на городских дорогах неизвестные лица самовольно удалили знаки, запрещающие проезд большегрузам.

Глава Беловского городского округа Алексей Курносов поручил службе заказчика ЖКХ в максимально короткие сроки восстановить самовольно спиленные дорожные знаки, запрещающие проезд большегрузному транспорту. Кроме того, по его поручению, в городе установят аналогичные дополнительные знаки у третьего микрорайона, межрайбазы и в других местах.

«Видимо, не всем нравится, что сотрудники ГИБДД не разрешают разбивать городские дороги. На прошлой неделе экипажи ДПС задержали несколько таких транспортных средств, двигавшихся в районе третьего микрорайона и выезда в сторону Гурьевска. Поручил службе заказчика ЖКХ в кратчайшие сроки восстановить знаки дорожного движения, а также установить дополнительные в ряде мест (межрайбаза, третий микрорайон и другие). Беловчане должны ездить по хорошим дорогам, и администрация старается поэтапно привести дорожное полотно в надлежащий вид», – написал на своей странице «ВКонтакте» градоначальник.

По словам Курносова, из-за большегрузного транспорта на дорогах появятся преждевременные выбоины и колейность, но допускать этого нельзя.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://vk.com/a.v.kurnosov.

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