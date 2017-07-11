Мэр Кемерова Илья Середюк проконтролировал, как в городе ремонтируют дворы

Во вторник, 11 июля, глава Кемерова Илья Середюк проконтролировал ход работ на дворовых территориях. Ремонт на 41 площадке производится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также он проверил состояние дворовых территорий, реконструированных в прошлом году. В Кемерове в этом году планируют отремонтировать 112 дворов (в том числе те, что уже ремонтируют — прим. Сибдепо).

«Мы прилагаем все силы для участия в федеральных и областных программах, закладываем в местный бюджет средства для благоустройства Кемерова. Это касается и ремонта дорог, и реконструкции тротуаров, и обустройство новых парков и скверов, ремонту дворов. В прошлом году мы возобновили программу по их благоустройству и отремонтировали 85 объектов. Сейчас мы не только ремонтируем новые дворы, но и проверяем состояние прошлогодних и смотрим, как подрядчики выполняют свои гарантийные обязательства», – цитирует заявление главы города Ильи Середюка пресс-служба администрации Кемерова.

Также в рамках рабочей поездки Илья Середюк встретился с местными жителями, чьи дворы уже ремонтируют.

Позднее он проверил, как идёт подготовка к ремонту двора дома №№103А, 105, 105А по проспекту Ленина. К работам на данном объекте подрядчики приступят 17 июля. Жильцы всех трёх домов внесут свою часть средств на ремонт по договору с подрядной организацией — 313,6 тысяч рублей. Остальные средства — 6 072 000 рублей — направлены из федерального областного бюджетов. По поручению мэра областного центра рабочие также отремонтируют въезд во двор.

Завершение выездного собрания состоялось во дворе домов №№81 и 81А по проспекту Шахтёров. 17 июля там начнётся ремонт. В 2017 году в Кемерове по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет отремонтировано 112 дворовых территорий. На эти цели из федерального бюджета наша область получила финансирование в размере 284,7 млн рублей из федерального бюджета и 105,3 млн рублей – из областного.