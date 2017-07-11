Мэр Кемерова Илья Середюк проконтролировал, как в городе ремонтируют дворы
На сегодняшний день ремонт идёт на 41 дворовой территории.
Во вторник, 11 июля, глава Кемерова Илья Середюк проконтролировал ход работ на дворовых территориях. Ремонт на 41 площадке производится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также он проверил состояние дворовых территорий, реконструированных в прошлом году. В Кемерове в этом году планируют отремонтировать 112 дворов (в том числе те, что уже ремонтируют — прим. Сибдепо).
«Мы прилагаем все силы для участия в федеральных и областных программах, закладываем в местный бюджет средства для благоустройства Кемерова. Это касается и ремонта дорог, и реконструкции тротуаров, и обустройство новых парков и скверов, ремонту дворов. В прошлом году мы возобновили программу по их благоустройству и отремонтировали 85 объектов. Сейчас мы не только ремонтируем новые дворы, но и проверяем состояние прошлогодних и смотрим, как подрядчики выполняют свои гарантийные обязательства», – цитирует заявление главы города Ильи Середюка пресс-служба администрации Кемерова.
Также в рамках рабочей поездки Илья Середюк встретился с местными жителями, чьи дворы уже ремонтируют.
Позднее он проверил, как идёт подготовка к ремонту двора дома №№103А, 105, 105А по проспекту Ленина. К работам на данном объекте подрядчики приступят 17 июля. Жильцы всех трёх домов внесут свою часть средств на ремонт по договору с подрядной организацией — 313,6 тысяч рублей. Остальные средства — 6 072 000 рублей — направлены из федерального областного бюджетов. По поручению мэра областного центра рабочие также отремонтируют въезд во двор.
Завершение выездного собрания состоялось во дворе домов №№81 и 81А по проспекту Шахтёров. 17 июля там начнётся ремонт. В 2017 году в Кемерове по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» будет отремонтировано 112 дворовых территорий. На эти цели из федерального бюджета наша область получила финансирование в размере 284,7 млн рублей из федерального бюджета и 105,3 млн рублей – из областного.