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Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о старте подготовки к Новому году

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о старте подготовки к Новому году

Столицу Кузбасса в этом году украсят в детской тематике.

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, что в Кемерове началась подготовка к Новому году. В 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в нашей стране Десятилетия детства. Именно детская тематика станет основой для украшения областного центра в этом году.

«На площади Советов и в каждом районе построим ледовые и снежные городки со сказочными героями. Сейчас выбираем эскизы фигур, горок. Поручил проработать вопрос посадки на главных районных площадках живых елей, чтобы не было необходимости спиливать и устанавливать лесных красавиц только на праздник», — рассказал на своей странице в Facebook Илья Середюк.

По словам градоначальника, уже через месяц на бульваре Строителей появится большая ель. В настоящее время все предложения по оформлению переданы в учреждения и предприятия города.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.facebook.com / Илья Середюк.

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