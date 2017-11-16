Мэр Кемерова Илья Середюк занял пятую строчку в рейтинге глав столиц субъектов СФО

По итогам октября 2017 года, градоначальник поднялся в рейтинге на одну строчку вверх.

Глава города Кемерово Илья Середюк поднялся на одну строчку вверх в рейтинге глав столиц субъектов СФО и занимает теперь пятое место. Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщают специалисты сайта информационно-аналитической системы «Медиалогия».

На втором месте оказался мэр Омска Сергей Фролов, а тройку лидеров рейтинга замыкает глава Красноярска Сергей Ерёмин. На четвёртом месте расположился глава Иркутска Дмитрий Бердников.

Медиаиндекс Ильи Середюка, вычисляемый из общего уровня благоприятствования информационной среды за месяц по сумме всех сообщений с упоминанием объекта, составляет 4 086.

Напомним, Илья Середюк является мэром Кемерова с 30 сентября 2016 года. Сегодня, 16 ноября 2017 года, градоначальник празднует свой день рождения. Ему исполнилось 42 года.