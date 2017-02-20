Мэр Кемерова обсудил с дольщиками дома «Тибет СВ» сроки окончания его строительства

Илья Середюк заявил, что возможно до конца года многоквартирный дом введут в эксплуатацию.

В понедельник, 20 февраля, мэр Кемерова Илья Середюк встретился с инициативной группой дольщиков дома в микрорайоне №14 Заводского района. Участники встречи обсудили текущую ситуацию на объекте, работы на котором приостановили в 2016 году.

80 человек, заключивших предварительные договоры купли-продажи в строящемся доме «Тибет СВ» на 80 квартир, обратились в управление городского развития администрации Кемерова из-за приостановки строительства. Специалисты нашли вариант привлечения нового подрядчика, который сможет достроить дом до конца 2017 года. В настоящее время на первой блок-секции возведена кирпичная кладка стен высотой в 10 этажей, по второй и третьей блок-секции – кирпичная кладка стен шести этажей.

«Все эти годы вы были свидетелями, что строительство замедляло темпы, а потом и вовсе остановилось. И дальнейшую работу текущего подрядчика мы считаем бессмысленной, так как он не способен завершить строительство. При наличии достаточного финансового ресурса новый подрядчик считает возможным ввести дом в эксплуатацию до конца года», – заявил глава Кемерова Илья Середюк.

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До конца марта новый генподрядчик проведёт инвентаризацию строительных материалов и техники на объекте. До 1 июня с жителями организуют юридическое содействие, чтобы решить вопрос о перезаключении договора с новым застройщиком. Дважды в неделю специалисты городского развития будут выезжать на объект, и проверять ход выполнения работ. Таким образом, строительство многоквартирного дома будет под постоянным контролем.