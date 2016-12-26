Мэр Кемерова рассказал, как избавить Рудничный район от автомобильных пробок
Илья Середюк считает, что проблему постоянных дорожных заторов на «Радуге» сможет решить объездная дорога или мост для транзитного транспорта.
Кемеровские власти решают вопрос с уменьшением дорожных заторов в Рудничном районе. О проблеме автомобильных пробок на «Радуге» высказался в эфире на «Радио России-Кузбасс» мэр Илья Середюк.
«Нам приходится синхронизировать светофоры, регулировать, думать о новых мерах», — сказал глава областной столицы.
По словам Ильи Середюка, отчасти проблему решит строительство перемычек в районе проспекта Кузбасского, а также возведение ещё одного моста через Томь.
«Он бы нам помог разгрузить город Кемерово, связать два берега», — подчеркнул Середюк.
О появлении сразу двух новых мостов говорится и в Генплане Кемерова, разработанном до 2032 года. Один будут продолжением Восточного обхода, а второй проложит путь для федеральной трассы М53 «Байкал».
Добавим, что, по мнению мэра Кемерова, кардинально решить проблему с автомобильными пробками сможет объездная дорога. Этот вопрос не раз поднимал глава Кузбасса. Выступая на праймериз регионального отделения «Единой России» в 2015 году, Аман Тулеев рассказал о планах строительства объездного маршрута трассы М53 «Сибирь», стоимость реализации которого оценивается в 25 млрд рублей. Проект находится на рассмотрении в Минтрансе, начало его реализации намечено на 2018 год.