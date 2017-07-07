Мэр Нижнего Тагила прокомментировал ситуацию вокруг Кемеровской области

По мнению градоначальника, развернувшийся в прессе ажиотаж свидетельствует о начале борьбы отдельных группировок за свои позиции и влияние в области.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал ситуацию вокруг Кемеровской области. Его заявление опубликовала пресс-служба городской администрации.

По словам градоначальника, за последние дни к нему обратились более 20 СМИ с просьбой прокомментировать происходящее в Кузбассе.

«Считаю, что развернувшийся в прессе ажиотаж свидетельствует только об одном – о начале борьбы отдельных групп и группировок за свои позиции и влияние в Кузбассе. К сожалению, это происходит на фоне болезни губернатора Амана Тулеева, что, по крайней мере, неэтично», – сказал Сергей Носов.

Также он пожелал главе Кемеровской области скорейшего выздоровления.

Напомним, в настоящее время Аман Тулеев продолжает реабилитацию в московской клинике.

22 июня на пресс-конференции, которую поручил провести губернатор Кузбасса, стало известно, что в мае ему провели плановую операцию в Германии на позвоночнике с использованием металлоконструкций. После этого глава региона проходил реабилитацию в городской клинической больнице №3 им. М.А. Подгорбунского в Кемерове.