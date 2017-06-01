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Мэр Новокузнецка: есть условие, при котором «Металлург» сможет вернутся в КХЛ

Мэр Новокузнецка: «Есть условие, при котором «Металлург» сможет вернутся в КХЛ»

Новокузнецку нужно отремонтировать дворец спорта и поправить финансовое положение клуба.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что «Металлург» сможет вернуться в КХЛ, если у команды появится ещё два спонсора. Если же через год ситуация не изменится, то вероятность возвращения новокузнечан в КХЛ будет меньше 50%. Об этом он заявил в интервью «Советскому спорту».

«Если у команды спустя год так и будет оставаться один генеральный спонсор, то вероятность её возвращения в КХЛ я бы оценил ниже 50%. Появление ещё двух спонсоров резко увеличит наши шансы, но, в любом случае, нам нужно будет доводить готовность нашего дворца до регламентных норм», — отметил Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, главной проблемой команды является недостаточное финансирование. Градоначальник пояснил, что совместно с губернатором региона уже подготовил обращение в правительство России с просьбой отремонтировать дворец спорта в Новокузнецке или построить новый. Но, по его словам, для решения этого вопроса потребуется два года.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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