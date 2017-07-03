Мэр Новокузнецка прокомментировал ситуацию с повышением тарифа в городских маршрутках
Сергей Кузнецов назвал «серьёзной проблемой» повышение платы за проезд до 25 рублей. Администрация Новокузнецка намерена «принять меры поддерживающего характера».
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что владельцы транспортных компаний так и не дали исчерпывающего обоснования для повышения платы за проезд в маршрутных такси до 25 рублей. Разбираться в ситуации будет экспертный совет, созванный мэром. В него войдут экономисты, ветераны автомобильного транспорта, представители муниципальных и частных транспортных предприятий.
«По 220 Федеральному закону владельцы автобусов вправе самостоятельно определять величину оплаты за проезд. Но я как глава города не могу оставаться в стороне от этой проблемы. Ведь стоимость поездки увеличилась сразу на 40 процентов! Для многих семей эти затраты будут весьма ощутимы», — приводит слова Сергея Кузнецова пресс-служба городской администрации.
В связи с решением частников радикально повысить цены за проезд, администрацией города приняты следующие меры поддерживающего характера: увеличение протяженности маршрутов, введение дополнительных единиц транспорта на участки с интенсивным пассажиропотоком, сохранение прежней стоимости проезда до конца 2017 года.