Мэр Новокузнецка прокомментировал ситуацию с повышением тарифа в городских маршрутках

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что владельцы транспортных компаний так и не дали исчерпывающего обоснования для повышения платы за проезд в маршрутных такси до 25 рублей. Разбираться в ситуации будет экспертный совет, созванный мэром. В него войдут экономисты, ветераны автомобильного транспорта, представители муниципальных и частных транспортных предприятий.

«По 220 Федеральному закону владельцы автобусов вправе самостоятельно определять величину оплаты за проезд. Но я как глава города не могу оставаться в стороне от этой проблемы. Ведь стоимость поездки увеличилась сразу на 40 процентов! Для многих семей эти затраты будут весьма ощутимы», — приводит слова Сергея Кузнецова пресс-служба городской администрации.

В связи с решением частников радикально повысить цены за проезд, администрацией города приняты следующие меры поддерживающего характера: увеличение протяженности маршрутов, введение дополнительных единиц транспорта на участки с интенсивным пассажиропотоком, сохранение прежней стоимости проезда до конца 2017 года.