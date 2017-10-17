Мэр Новокузнецка рассказал о проблеме стихийных парковок в городских дворах

Видеозапись и свой комментарий к ней Сергей Кузнецов разместил в Instagram.

Вечером 16 октября глава Новокузнецка Сергей Кузнецов стал свидетелем того, как мусоровоз во дворе его дома не смог подъехать к контейнерам. Глава города записал это на видео и выложил на странице своего официального аккаунта в Instagram.

«Сегодня наблюдал за тем, как водитель и его напарник виртуозно протискивали свою «Сканию» до мусорных контейнеров. Поражает их терпение и скилы! В итоге не добрались. Не стали рисковать, чтобы не поцарапать припаркованые плотно машины. Руками подняли тяжёлые бочки и сделали свою работу. Давайте уважать себя и тех, кто нас обрабатывает», — прокомментировал Сергей Кузнецов проблему дворов, заставленных автомобилями.

Сегодня наблюдал за тем как водитель Сороежкии его напарник виртуозно протискивали свою Сканию до мусорных контейнеров. Поражает их терпение и скилы! В итоге не добрались.. . Не стали рисковать, чтобы не поцарапать припаркованые плотно машины. Руками подняли тяжёлые бочки и сделали свою работу. Город — территория компромиссов. Давайте уважать себя и тех кто нас обрабатывает. A post shared by Сергей Кузнецов (@skuznetsov_nk) on Oct 16, 2017 at 6:35am PDT

«Кстати, мы предлагали депутатам рассмотреть и узаконить вопрос предельного количества мест во дворах. И оставить пространства для мусоровозов, карет скорой помощи и пожарных цистерн», — добавил глава Новокузнецка.

В пресс-службе Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Сибдепо сообщили, что законодательными инициативами обладает широкий круг людей. Но чётко сформированного предложения в комитет пока не поступало. Возможно, такой проект ещё готовится.