Мэр Новокузнецка рассказал о проблеме стихийных парковок в городских дворах

Сегодня наблюдал за тем как водитель Сороежкии его напарник виртуозно протискивали свою Сканию до мусорных контейнеров. Поражает их терпение и скилы! В итоге не добрались.. . Не стали рисковать, чтобы не поцарапать припаркованые плотно машины. Руками подняли тяжёлые бочки и сделали свою работу. Город — территория компромиссов. Давайте уважать себя и тех кто нас обрабатывает.

