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Мэр Новокузнецка расскажет в Госдуме о проблемах развития моногородов

Мэр Новокузнецка расскажет в Госдуме о проблемах развития моногородов

Парламентские слушания с участием  руководителей органов местного самоуправления проходят 13 ноября в Москве.

13 ноября комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, совместно с Комитетом Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, проводит парламентские слушания на тему «Комплексное развитие моногородов». В них принимают участие руководители органов местного самоуправления. Новокузнецк будет представлять мэр города Сергей Кузнецов.

«Сергей Кузнецов будет отстаивать право Новокузнецка получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Слушания будут проходить с 10-30 до 13-30 по московскому времени. Во время заседания ведется интернет-трансляция на сайте Государственной Думы. Посмотреть ход заседания можно по ссылке.

Текст: Алла Мождженская.
Фото: pixabay.com

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