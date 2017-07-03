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Кузбасс

Месячник безопасности в общественном транспорте пройдёт в Кузбассе

Сотрудники Госавтоинспекции напомнят водителям автобусов о том, как важно соблюдать ПДД.

Во вторник, 4 июля, в Кузбассе стартует месячник безопасности на общественном транспорте. Инспекторы ГИБДД уже встретились с руководителями пассажирских автотранспортных предприятий. В течение месяца сотрудники Госавтоинспекции будут рассказывать водителям автобусов о том, что нужно соблюдать ПДД и правильно организовывать перевозку детей.

«В Белове и в Междуреченске данные вопросы уже были обсуждены в ходе рабочих встреч с руководителями транспортных предприятий. Также инспекторы напоминают, что очень важно соблюдать режим труда и отдыха водителей», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В рамках месячника безопасности будут проводить регулярные проверки на выпуске пассажирского транспорта на маршрут. На конечных остановках будут проверять техническое состояние автобусов, в том числе с использование специальных инструментов.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

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