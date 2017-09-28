Милонов попросил Кремль временно не финансировать культуру в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева временно прекратить финансировать и поддерживать фильмы, театральный постановки и «иные массово-культурные явления». По мнению Милонова, мораторий на культуру в нашей стране должен продлиться до тех пор, пока в России не появится эффективная система финансирования разных проектов, в том числе выделение средств на съёмки той или иной картины.

«Во многих случаях после релиза того или иного произведения среди граждан, критиков и искусствоведов разгораются споры о целесообразности финансирования произведений, которые очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат ее образ и историю», — цитирует RT заявление Милонова.

Депутат считает, в нашей стране просто необходимо создать систему, которая будет полностью отвечать интересам власти и народа.