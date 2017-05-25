Минэкономразвития отказалось от легализации торговли сигаретами в интернете

Министерство экономического развития отказалось легализовать торговлю сигаретами в интернете. В ведомстве такое решение объяснили борьбой с курением, сообщают «Известия».

Интересно, что еще год назад Минэкономразвития, наоборот, настаивало на разрешении интернет-продаж табака и ряда других товаров.

Источник в министерстве заявил, что при проработке вопроса легализации продаж сигарет в сети «позиция ведомства поменялась, на неё повлияли различные факторы».

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что продажа сигарет в интернете невыгодна.

«Никто не станет покупать одну пачку в сети, так как доставка этой пачки убьет её стоимость. Есть смысл в покупках ящиками, то есть в оптовых продажах, — считает Александр Иванов. — Сейчас на сайтах можно купить контрафактную и контрабандную продукцию из соседних стран без акцизных марок, стоимость которых существенно меньше, что делает их выгодными для покупки в интернете блоками».

В Imperial Tobacco считают, что можно рассмотреть возможность продажи сигарет с помощью вендинговых машин. В компании отметили, что современные электронные технологии идентификации личности могут контролировать возраст покупателя успешнее, чем это происходит в традиционной рознице.