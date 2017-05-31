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Минэкономразвития спрогнозировало почти нулевой рост пенсий до 2035 года

Минэкономразвития спрогнозировало почти нулевой рост пенсий до 2035 года

В ведомстве считают, что доходы россиян смогут вернутся к уровню докризисного 2013 года только к 2022 году.

До 2035 года в России не будет реального роста пенсий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на целевой вариант макроэкономического прогноза Министерства экономического развития.

Также в документе говорится, что доходы россиян смогут вернутся к уровню докризисного 2013 года только к 2022 году. При этом прогноз министерства ожидает экономический рост выше среднемирового и удачные реформы.

Источниками роста экономики могут стать повышение числа занятых, инвестиционная активность и улучшение производительности труда. Всё это предполагается вместе с повышением пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В итоге количество пенсионеров в России к 2035 году сократится на 23% (-7 млн человек, по сравнению с 2017 годом), а рост занятых составит 1 млн человек. Если такую реформу не провести, то пенсионеров станет больше на 5,4 млн человек, а число занятых жителей страны сократится на 3,2 млн.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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