Минфин назвал новую минимальную розничную цену на бутылку водки

Представитель ведомства рассказал журналистам, что минимальную цену на 0,5 литра водки нужно поднять до 205-210 рублей.

Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на бутылку водки (0,5 литра) с 190 рублей до 205-210 рублей. Об этом журналистам сообщили директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передаёт ТАСС.

Точный уровень стоимости ведомство установит в течение 1-2 недель, пояснил Сазанов.

Рост минимальной розничной цены на 0,5 литра водки ведомство объясняет увеличением ставок акциза с 1 января 2017 года, а также ростом тарифов на электроэнергию.