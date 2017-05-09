Министерство обороны опровергло слухи о казни боевиками ИГ* российского военного

По словам представителей ведомства, все военнослужащие российской группировки войск в Сирии живы и здоровы.

Министерство обороны РФ опровергло сообщения ряда СМИ о казни российского военного в Сирии.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения от организации SITE Intelligence Group о том, что боевики «Исламского государства»* (запрещённая в РФ террористическая группировка) якобы обезглавили российского разведчика.

«Все военнослужащие Вооруженных Сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — цитирует «РИА Новости» представителей Минобороны.

В ведомстве также осудили ряд СМИ, постоянно публикующих информационные вбросы террористов.

Для справки: SITE Intelligence Group – организация, отслеживающая интернет-активность радикальных группировок.