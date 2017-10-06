Министр образования подписала приказ о присоединении КемТИППа к КемГУ

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева подписала приказ о присоединении КемТИППа в качестве структурного подразделения к КемГУ. Предполагается, что процесс слияния коллективов продлится в течение полугода, рассказали Сибдепо в пресс-службе КемГУ.

«Объединение коллективов двух ведущих вузов региона позволит сформировать команду профессионалов, способных решать задачи любого уровня сложности. Слоганом объединённого вуза выбрана фраза «Объединяем знания и людей». На примере КемГУ и КемТИППа выбрана оптимальная конфигурация реорганизации, которая позволит сохранить коллективы, а также улучшить качество образования за счёт привлечения дополнительных федеральных ресурсов», – отметил ректор опорного вуза Кузбасса Александр Просеков.

Так, уже в ноябре пройдёт традиционный фестиваль творчества первокурсников «Первый снег», на котором на одной сцене концертного зала в КемГУ выступят сразу все факультеты и институты объединённого вуза.

Ранее Сибдепо сообщал, что КемГУ вошёл в список опорных вузов России. О том, что КемГУ и КемТИПП объединят в один вуз, стало известно в феврале 2016 года.