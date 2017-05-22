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Министр образования РФ хочет обязать студентов ремонтировать общежития

Ольга Васильева считает, что российские студенты задолжали вузам «за помощь в решении текущих вопросов и социальную поддержку».

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что студентов необходимо привлекать к ремонту вузовских общежитий. Заявление было сделано на парламентских слушаниях о молодёжной политике, уточняет Интерфакс. Министра напомнила, что администрации вузов и студсоветы помогают учащимся в решении текущих вопросов и оказывают социальную поддержку. Так что учащиеся обязаны в ответ бескорыстно помогать своим вузам.

«Но я уже говорила, что это обоюдная история. Студенты тоже должны участвовать в ответном действии. Допустим, в тот же самый летний трудовой период можно прекрасно с помощью общественных советов обучающихся заниматься и ремонтом зданий, ремонтом общежитий», — заявила Ольга Васильева.

Министр добавила, что труд крайне важен «в становлении молодых людей как граждан своей страны и членов общества» и привела в пример остальной российской молодёжи участников движения «Российские студенческие отряды».

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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