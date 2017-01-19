Минкомсвязь и силовики согласовали смягчение «пакета Яровой»

Объём хранения информации в рамках закона могут сократить в десять раз.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил о том, что министерство согласовало с силовыми ведомствами возможное сокращение объёма хранения информации в рамках «пакета Яровой». По его словам, объём хранения могут сократить в десять раз.

«У нас есть понимание того, что с 12 часов на полгода переход можно производить не сразу же. Поэтому переход можно производить постепенно, то есть сначала углубить срок хранения до недели, потом до двух и так далее», – цитирует РИА Новости сообщение Волина.

По его словам, данное действие поможет снять опасения по поводу нарастающих расходов со стороны операторов связи.

Напомним, в июле 2016 года президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, согласно которым операторы связи и интернет-компании обязаны хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписок пользователей, чтобы по первому же запросу спецслужб нужна информация была получена.

Через некоторое время в Сети появилась петиция с требованием отменить «пакет Яровой». Петиция за короткий период времени набрала более 100 тысяч подписей. В сентябре 2016 года правоохранительные органы впервые применили «пакет Яровой» в Кемерове. Тогда полиция пресекла деятельность гражданки Украины, которая являлась руководителем женского служения украинских церквей Новое Поколение. Спустя месяц другой житель областного центра получил штраф размером в 40 тысяч в рамках действия «пакета Яровой».