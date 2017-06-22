Минобороны опубликовало секретные документы о событиях 22 июня 1941 года

Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Министерство обороны в годовщину начала Великой Отечественной войны опубликовало на своём сайте документы, рассказывающие о событиях первых военных дней. Ранее эти документы были засекречены и никогда нигде не публиковались. Документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий на главные вопросы Военно-исторического управления Генерального штаба Советской Армии.

В ответах советских командиров подробно рассказывается о том, как разворачиваются войска Прибалтийского, Киевского и Белорусского округов по «Плану обороны государственной границы 1941 года». Также в рассекреченных документах можно почитать личные воспоминания военных о вступлении советских солдат в первый бой с фашистами.

Рассекреченный архив содержит 100 страниц. Сейчас с ними ознакомиться может любой желающий на официальном сайте Минобороны РФ.