Минобороны РФ опубликовало список пассажиров, рухнувшего в Чёрное море Ту-154

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что уголовное дело по факту крушения пассажирского Ту-154 по статье «Нарушение правил полётов, повлекшее тяжкие последствия» передано в Центральный аппарат следственного комитета для тщательного расследования, сообщает ТАСС. Кроме того, ведомство опубликовало список пассажиров, которые находились на борту воздушного судна.

В настоящее время в поисковых операциях в Чёрном море задействованы четыре судна и пять вертолётов. В самолёте были все участники хора ансамбля песни и пляски имени Александрова, кроме троих солистов, которые остались дома по уважительным причинам.

Также на борту самолёта находились съёмочные группы трёх телеканалов: НТВ, «Звезда» и Первый канал.

Напомним, утром 25 декабря с радаров пропал пассажирский самолёт Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ. На борту лайнера, который вылетел из Сочи в Сирию находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты, военные и представители СМИ.