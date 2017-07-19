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Минпромторг разработает регламент техосмотра для гибридов и электрокаров

Минпромторг разработает регламент техосмотра для гибридов и электрокаров

Такие меры связаны с увеличением количества экологичных транспортных средств на дорогах.

Минпромторг РФ планирует разработать отдельный регламент прохождения техосмотра для авто с электрическими и гибридными двигателями. Ожидается, что это произойдёт до конца 2017 года.

«Планируется проанализировать российские и зарубежные стандарты и другие нормативные документы. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния. Эти разработки станут основой для создания новых регламентов», — цитируют «Известия» представителей пресс-службы Минпромторга.

Регламент будет разработан по той причине, что количество экологических транспортных средств в России стремительно увеличивается. Сейчас по дорогам страны ездит около 12 тысяч таких авто.

Напомним, что ранее в июле в РФ утвердили изменения в ПДД. В частности, в них говорится о введении терминов «электромобиль», «гибридный автомобиль», а также соответствующих дорожных знаков и разметки.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://ru.m.wikipedia.org/

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