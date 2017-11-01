Минсельхоз разработал законопроект о полезных продуктах и уникальных блюдах

Минсельхоз разработал законопроект об органической продукции и полезных продуктах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, пишет «Российская газета».

Авторы законопроекта предлагают создать в России единый государственный реестр, в который включат сведения о производителях и видах органической продукции.

«Качество становится важным фактором выбора продуктов питания для многих россиян. На этом стараются сыграть некоторые производители. Они безосновательно маркируют свою продукцию как «органическая», «экологическая», «биологическая» и вводят потребителей в заблуждение. Пресечь это невозможно, пока у нас отсутствует закон об органической продукции. Кроме того, мы не можем такую продукцию активно экспортировать», – цитирует издание Александра Ткачёва.

Также Минсельхоз намерен продвигать российские гастрономические бренды, создать единую интерактивную карту уникальных продуктов питания, блюд и кулинарных традиций с географической привязкой для зарубежных путешественников. Пока законопроект находится на согласовании.