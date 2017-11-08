Минстрой обяжет управляющие компании вести реестр жильцов

В ведомстве подготовили ряд поправок, которые ужесточат деятельность УК.

Управляющие компании обяжут вести реестр жильцов и отмечать тех, кто арендует жилое или общедомовое помещение под коммерческие цели. Министерство строительства России подготовило эти и другие поправки в ряд нормативных документов по вопросам управления многоквартирными домами.

Реестр УК будут вести на электронных и бумажных носителях с учётом требований о защите персональных данных, пишут «Известия».

«Ведение реестра собственников жилья станет обязательным требованием, необходимым для получения управляющей компанией лицензии. Это обусловлено необходимостью обеспечить любого из собственников в доме, который хочет организовать общее собрание, сведениями нужными для его проведения», – цитирует издание пресс-службу Минстроя.

Также в нормативные документы введут понятие «грубое нарушение лицензионных требований». К нему относится несоблюдение требований по содержанию общего имущества многоквартирного дома, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью граждан.

Как отмечают эксперты, в результате поправок количество УК может сократиться. Однако качество их услуг – вырастет.