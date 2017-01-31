Минтранс: сроки возобновления авиасообщения с Египтом пока не определены

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что авиасообщение между странами может быть восстановлено 23 февраля.

В Минтрансе рассказали о том, что сроки возобновления авиасообщения между Россией и Египтом еще не определены.

Как сообщает «РИА Новости», ведомство направило в правительство отчёт о проверке российскими экспертами аэропорта Каира. Отчёты по Хургаде и Шарм-эль-Шейху пока готовятся.

Издание также проинформировало, что египетский авиаперевозчик Egyptair не получал официального уведомления о возможном восстановлении авиасообщения между странами.

Ранее газета «Известия» сообщала о том, что авиасообщение между РФ и Египтом может быть возобновлено 23 февраля.

Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось после теракта на борту Airbus А321. Трагедия с участием самолёта компании «Когалымавиа» произошла 31 октября 2015 года. В результате случившегося погибли 224 человека.