Минтруд РФ не поддержал продление рабочего дня курильщикам. Глава ведомства Максим Топилин предложил Миндзраву вместо таких идей заняться реформой обязательного медицинского страхования, передаёт «Интерфакс».

«Министерство здравоохранения должно заняться реформами обязательного медицинского страхования, а не реформами трудового законодательства», – цитирует ТАСС Максима Топилина.

Ранее Минздрав предложил в рамках новой антитабачной концепции предоставить работодателям возможность увеличить рабочий день сотрудников на время их перекуров. Также в концепции предлагается непрерывное повышение ставок на табачные изделия, введение 10-процентного налога на розничную продажу обычных и электронных и сигарет с направлением средств в региональные бюджеты.