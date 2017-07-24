Минздрав поддержал идею о запрете продавать алкоголь в мелкой таре на кассах

Запрет связан с тем, что в мелкой таре чаще всего продают некачественный алкоголь.

Заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников заявил о том, что министерство готово поддержать инициативу о запрете продавать на кассах продуктовых магазинов алкоголь в мелкой таре. По его мнению, эта мера принесёт пользу, сообщает «Интерфакс».

Также Костенников отметил, что любая инициатива, касающаяся продажи алкоголя, должна подвергаться анализу и экспертизе на коррупциогенность и регулирующее воздействие. Ни одна инициатива не должна повлиять на доступность алкоголя для населения. В противном случае это может привести к увеличению в стране подпольного производства спиртосодержащих напитков.

Напомним, ранее глава правозащитной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев заявлял о намерении направить в Минздрав инициативу о запрете продажи алкоголя в мелкой таре на кассах сетевых продуктовых магазинов. Свою позицию организация объясняла тем, что в мелкой таре чаще всего продают палёный алкоголь, который может принести вред здоровью населения.