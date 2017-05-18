Минздрав: в машинах скорой помощи может появиться видеосвязь

Оборудование поможет медикам получать информацию о больном ещё по дороге к нему на вызов.

Министерство здравоохранения России предложило установить в кабинах скорой помощи оборудование для видеосвязи. По словам представителя ведомства, медики смогут связываться с больным ещё по пути к нему, а полученная информация поможет им максимально быстро определиться со своими дальнейшими действиями.

После того, как бригада скорой получит вызов, ей будет доступна информация о больном из его электронной медицинской карты. В ряде случаев это поможет спасти жизнь человека, так как сократит время на изучение его состояния здоровья и индивидуальной переносимости препаратов.

«Сотрудники скорой с помощью планшетов будут получать всю информацию о вызове и, при условии интеграции оборудования с региональной медицинской информационной системой, смогут получить доступ к электронной медицинской карте пациента и в режиме онлайн предупредить медицинскую организацию о вызове, что обеспечит преемственность догоспитального и госпитального этапов», – цитируют «Известия» сообщение Минздрава.

Также медики смогут одновременно поддерживать связь и с пациентом на протяжении всего пути следования. По планам Минздрава, нововведения будут функционировать на базе системы «112». По предварительным расчётам, установка необходимого оборудования в одну машину скорой обойдётся в 50 тысяч рублей. Сейчас на территории России в автопарке скорой помощи находится 20 738 машин.