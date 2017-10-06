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Мировой рекорд по скоростному надеванию трусов установил итальянец

Мужчина сумел надеть 13 трусов за полминуты.

В Италии местный житель Сильвио Сабба попал в Книгу рекордов Гиннеса, надев за полминуты 13 трусов. Это достижение зафиксировали как мировой рекорд.

Сабба устанавливал рекорд по надеванию мужского нижнего белья в Милане. Предварительно он разложил все предметы одежды перед собой на столе, затем запрыгивал в них по очереди. Пару раз он запутался в трусах, но это не помешало установить мировой рекорд.

Известно, что в Книге рекордов Гиннеса уже регистрировались подобные достижения, но тогда нижнее бельё надевали сразу несколько человек и за другой временной промежуток.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Guinness World Records.
Фото: https://www.youtube.com / Guinness World Records.

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