Мировой рекорд по скоростному надеванию трусов установил итальянец

В Италии местный житель Сильвио Сабба попал в Книгу рекордов Гиннеса, надев за полминуты 13 трусов. Это достижение зафиксировали как мировой рекорд.

Сабба устанавливал рекорд по надеванию мужского нижнего белья в Милане. Предварительно он разложил все предметы одежды перед собой на столе, затем запрыгивал в них по очереди. Пару раз он запутался в трусах, но это не помешало установить мировой рекорд.

Известно, что в Книге рекордов Гиннеса уже регистрировались подобные достижения, но тогда нижнее бельё надевали сразу несколько человек и за другой временной промежуток.