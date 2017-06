«Мисс Россия» из Кузбасса ничего не выиграла в передаче «Кто хочет стать миллионером?»

Вчера приняла участие в игре "Кто хочет стать миллионером?". Было весело❤️ Как думаете сколько мы выиграли ?) Позже скажу, когда можно посмотреть эфир 🙈 #ктохочетстатьмиллионером #первыйканал

A post shared by Эльмира Абдразакова🌗 (@miss_elmira) on May 18, 2017 at 11:30pm PDT