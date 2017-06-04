«Мисс Россия» из Кузбасса ничего не выиграла в передаче «Кто хочет стать миллионером?»

«Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова приняла участие в игре «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Она отвечала на вопросы вместе с известным певцов Александром Серовым. Выпуск программы вышел в эфир 3 июня 2017 года.

«Я очень надеюсь, что сегодня мы сможем достичь определённого результата и уйдём отсюда не с пустыми руками. Меня дома ждёт семья, которая мне сказала: «Эльмира, давай, постарайся, не подведи», – рассказала перед игрой модель.

На десятом вопросе «Кто в телефильме «Место встречи изменить нельзя» сыграл саксофониста в ресторане и в кинотеатре?» участники выбрали ответ «Владимир Пресняков». При этом верным ответом стал «Сергей Мазаев». В итоге игроки ничего не выиграли.

Вчера приняла участие в игре "Кто хочет стать миллионером?". Было весело❤️ Как думаете сколько мы выиграли ?) Позже скажу, когда можно посмотреть эфир 🙈 #ктохочетстатьмиллионером #первыйканал A post shared by Эльмира Абдразакова🌗 (@miss_elmira) on May 18, 2017 at 11:30pm PDT

В 2013 году студентка из Междуреченска Эльмира Абдразакова стала самой красивой девушкой страны. В том же году кузбасская модель приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная» и проиграла. В настоящее время девушка живёт и работает в Москве. В 2014 году она поступила во ВГИК, однако была отчислена с первого курса.