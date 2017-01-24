Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей, развращающих школьников

Член Совета Федерации Елена Мизулина планирует внести в Госдуму законопроект, согласно которому учителя и родители, развратившие несовершеннолетних детей, могут получить наказание до пожизненного заключения. Об этом сообщается на её официальном сайте.

По словам сенатора, подобные меры уже предлагались в 2012 году.

«Например, когда сексуальное растление осуществляется родителями, педагогами, то есть теми людьми, с которыми дети проводят большое количество времени и которые входят в круг доверенных лиц для ребенка. Тогда эту поправку не пропустили», – говорится на сайте сенатора.

В настоящее время Мизулина готовит документы для повторного внесения законопроекта в Госдуму.