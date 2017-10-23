Мокрый снег и похолодание до -13°С: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе

На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет неустойчивой. Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, во вторник будет тепло, днём температура воздуха составит +5, +10°С. Ночью же похолодает до -1, +4°С. В регионе возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Со среды ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и похолодание. Дневные и ночные температуры будут в пределах 0, +5°С и 0, -5°С соответственно. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

«В четверг на короткий период установится антициклон, станет прохладнее. Северо-западный порывистый ветер сменит направление на юго-восточное. Днём температура воздуха составит +4, -1°С, ночью – -3, -8°С местами до -13°С. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега», – добавили в гидрометцентре.

В пятницу станет ещё прохладнее, но преимущественно без осадков. Днём температура будет в пределах -3, +2°С. Ночью же столбик термометра опустится до -2, -7°С.

Выходные дни на этой неделе будут пасмурными, с перепадами температур и давления. В большинстве районов области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В субботу днём за счет влияния тёплого фронта температура повысится до отметок +4, +9°С, в ночь станет холоднее – -2, -7°С. В воскресенье также возможны осадки. Эксперты прогнозируют понижение температуры: днём – до -2, +3°С, ночью – до -2, -7°С.