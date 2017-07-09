Молния ударила главного тренера регбийного клуба «Кубань» в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса на регбийном матче «Металлурга» и «Кубани» в главного тренера краснодарской команды попала молния.

«Конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел рядом… Но, похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался», — цитирует главного тренера краснодарской «Кубани» Александра Алексеенко пресс-служба клуба.