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Момент мощного землетрясения в Иране попал на видео

Момент мощного землетрясения в Иране попал на видео, есть жертвы

В результате природного явления погибли 328 человек.

В ночь на 13 ноября на границе Ирка и Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла. В результате происшествия в Иране погибли 328 человек, сообщает  Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Несколько десятков тысяч человек лишились жилья. Местные власти сообщили о том, что в результате землетрясения травмы получили 2 500 человек. Чиновники распорядились, чтобы всем нуждающимся оказали помощь.

Также в результате природного явления пострадала плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. В настоящее время специалисты изучают, насколько серьёзны эти повреждения.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / RT на русском.
Фото: http://hayastannews.com

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