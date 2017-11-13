Момент мощного землетрясения в Иране попал на видео, есть жертвы

В ночь на 13 ноября на границе Ирка и Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3 балла. В результате происшествия в Иране погибли 328 человек, сообщает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Несколько десятков тысяч человек лишились жилья. Местные власти сообщили о том, что в результате землетрясения травмы получили 2 500 человек. Чиновники распорядились, чтобы всем нуждающимся оказали помощь.

Также в результате природного явления пострадала плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. В настоящее время специалисты изучают, насколько серьёзны эти повреждения.