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Мосгорсуд смягчил наказание экс-студентам МАДИ, осуждённым за изнасилование

Молодые люди совершили преступление в сентябре 2015 года в ночном клубе на Ленинградском проспекте.

25 января Мосгорсуд смягчил приговор двум экс-студентам Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе.

«Приговор Савеловского суда изменить, назначить Льву Каменецкому наказание в виде восьми лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, Станиславу Соболевскому назначить наказание в виде девяти лет и четырех месяцев», — цитирует ТАСС судью.

В конце октября 2016 года Каменецкий и Соболевский получили 9 и 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обоих обязали выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

Напомним, 27 сентября 2015 года в уборной ночного клуба на Лениградском проспекте Каменецкий совершил в отношении 18-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Соболевский снял всё это на камеру телефона, а потом выложил видео в интернет.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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