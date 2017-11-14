Мошенник через Skype похитил у 78-летней кемеровчанки 19 тысяч рублей

78-летнюю пенсионерку из Кемерова мошенник обманул через Skype. Пользователь под ником «Артур Соболев» в приложении добавился в друзья к женщине и предложил принять ей участие в его бизнес-проекте. Злоумышленник рассказал, что является владельцем транспортной компании по морским грузоперевозкам.

«Женщина согласилась перевести часть накоплений на счёт незнакомца. Обманным способом он получил доступ к её «мобильному банку», и вскоре она узнала о том, что с её счета пропали 19 000 рублей», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

За разъяснениями жительница столицы Кузбасса обратилась в банк. Там ей сообщили, что на её имя также был оформлен микрозайм на 20 000 рублей. После этого кемеровчанка сообщила о произошедшем в полицию.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.