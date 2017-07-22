Мошенник прислал новокузнечанину статуэтки баранов вместо видеорегистратора

40-летний новокузнечанин стал жертвой мошенника. Аферист выслал кузбассовцу статуэтки баранов вместо видеорегистратора.

А получилось это следующим образом: житель южной столицы Кузбасса нашёл сайт, на котором продавали видеорегистраторы. Соблазнившись низкой ценой, мужчина оформил заявку. Скоро с ним связался менеджер компании и пообещал, что устройство покупателю пришлют в ближайшее время.

«Заплатив за товар с учетом доставки около 4000 рублей, он вскрыл упаковку, но вместо регистратора обнаружил внутри две фарфоровые статуэтки баранов. Обманутый новокузнечанин сразу же направился в полицию», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские ищут мошенника. Известно, что аферист звонил с номера, зарегистрированного в Москве, а деньги были обналичены в Санкт-Петербурге.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. Ранее 38-летняя новокузнечанка получила фарфорового петуха вместо видеорегистратора. В том случае, аферист звонил с номера, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

Полиция просит кузбассовцев совершать интернет-покупки только в проверенных магазинах.