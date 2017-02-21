Московский бизнесмен купил «Кузнецкий цементный завод» за бесценок

Мужчина приобрёл предприятие за 370 тысяч рублей при его изначальной цене в 67,2 млн рублей.

Московский предприниматель выкупил 99,9% акций ООО «Кузнецкий цементный завод» (г. Новокузнецк) за бесценок. Доля компании была выставлена на торги в рамках банкротства ещё в июле 2016 года. Тогда стартовая цена предприятия составляла 67,2 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

После двух неудавшихся аукционов компанию выставили на торги с начальной стоимостью в 60,48 млн рублей. В итоге предприятие было продано за 370 тысяч рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, ООО «ПК «Кузнецкий цементный завод» (контролировалось казахстанской цементным холдингом United Cement Group) было признано несостоятельным 30 марта 2015 года. Его «дочку» ООО «Кузнецкий цементный завод» признали банкротом 22 апреля 2015 года.