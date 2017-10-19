Московский театр «СТУДИЯ.project» покажет кемеровчанам спектакль по рассказам Шукшина

23 и 24 октября на сцене кемеровского Театра для детей и молодёжи покажут спектакли московского театра-лаборатории «СТУДИЯ.project», который объединил молодых и успешных режиссёров, сценографов, актёров и драматургов.

«В программу гастролей вошли спектакли, созданные студентами и недавними выпускниками московских театральных вузов. Режиссёров этих постановок объединяет желание пробовать, искать новые сценические формы и экспериментировать. Без преувеличения можно сказать, что гастроли театра «СТУДИЯ. project» для кемеровских зрителей станут уникальной возможностью за два дня увидеть срез современной театральной действительности, ведь за этими молодыми и дерзкими художниками — будущее», — пояснили в Театре для детей и молодёжи.

23 октября кемеровские зрители смогут увидеть постановку «Гроза» режиссёра Никиты Бетехтина (выпускник ГИТИСа, мастерская Л. Хейфеца; студент магистратуры Школы-студии МХАТ, руководитель В. Рыжаков). Спектакль был неоднократно отмечен призами за лучшую режиссуру и вошёл в лонглист международного театрального фестиваля «OUTNOW!» в Бремене (Германия), был приглашен для участия в фестивале “Midtown International Theatre” в Нью-Йорке (США).

А 24 октября кемеровчане познакомятся со спектаклем «Шукшин: один день из сельской жизни», который поставил Алексей Доронин (окончил ВТИ им. Щукина, мастерская Р. Овчинникова). Он создан по мотивам рассказов Василия Шукшина. По сюжету в родное село Сростки приехал писатель, чтобы повидать родных и друзей. За один день он становится свидетелем и участником событий, которые выведут из равновесия не только самих жителей села, но и его самого.