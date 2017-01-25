Московский уфолог прокомментировал видео с НЛО в Новокузнецке

Известный московский уфолог, руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров прокомментировал видео с НЛО в Новокузнецке. Ранее жительница южной столицы Кузбасса опубликовала ролик с неопознанным летающим объектом в Сети.

«Сейчас мы получаем похожие видеозаписи со всей России. Вечером в западной части небе (примерно на такой угловой высоте, как на данной видеозаписи) отлично видна Венера, которая именно сейчас находится в особо выгодных условиях вечерней видимости», – рассказал Сибдепо Вадим Чернобров.

Эксперт отметил, что несколько раз в год бывают такие условия, когда эта планета не только расположена близко к Земле, но также находится в удобном расположении относительно Солнца.