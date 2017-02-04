Москвича арестовали из-за скандала на борту самолёта Кемерово-Москва

Мужчину сняли с рейса и приговорили к 5 суткам ареста.

В кемеровском Международном аэропорту имени Леонова одного из пассажиров сняли с самолёта, готового отправиться в рейс Кемерово-Москва. Как сообщили в пресс-службе Кузбасского Линейного управления МВД на транспорте, мужчина устроил скандал из-за «косого взгляда».

«Молодой человек, устраиваясь на своём месте, разразился нецензурной бранью в адрес бортпроводника и окружающих пассажиров, которые сделали ему замечание. Суть конфликта, по мнению задержанного, заключалась в том, что ему не понравилось, как бортпроводник на него посмотрел». – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Мужчину доставили в дежурную часть и составили протокол. Заводский районный суд, рассмотрев материалы дела, приговорил москвича к пяти суткам ареста за мелкое хулиганство.