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Москвичка не смогла определиться, насиловали её или нет, после секса в подъезде

Москвичка не смогла определиться, насиловали её или нет, после секса в подъезде

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который скрылся с места происшествия.

Жительница Москвы не смогла определиться, насиловали её или нет, после секса в подъезде. Накануне около 19:00 жильцы одного из домов в Гончарном проезде заметили, что на лестничной клетке подъезда пара предавалась любовным утехам. Проходивший мимо мужчина вызвал полицию, так как девушка в шутку сказала, что любовника она не знает и её насилуют.

На место приехали правоохранители. При этом девушка рассказала, что секс ей понравился, но над ней совершили насилие.

«На мой взгляд, мужчина выглядел трезвым, а вот женщина была немного пьяна. О самом случае я не всё знаю, но знаю, что после этого инцидента никто из них в доме не появлялся», – рассказал «Лайфу» управляющий домом в Гончарном.

По информации издания, сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который скрылся с места происшествия.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: Life.ru.

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