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Москвичка проверила, какие бактерии «живут» на иконах

Москвичка проверила, какие бактерии «живут» на иконах

Всего студентка обошла шесть церквей Замоскворечья.

Студентка «Британской высшей школы дизайна» Дарья Фёдорова решила провести анализ смыва с икон и определить, какие бактерии «живут» на них. Об исследовании москвички рассказал The Village. Всего девушка обошла шесть церквей Замоскворечья.

«Сначала мы вызвали недоумение: какие-то непонятные люди с длинными ушными палочками пришли в церковь что-то собрать. Потому что, если я это стекло целую, я имею право знать, что на нём. Тем более, что эти следы видны невооруженным взглядом — на одной из икон был даже блеск для губ», — рассказала изданию Дарья Фёдорова.

Смывы были взяты с десяти икон: Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, «Неупиваемой Чаши».
На иконах в большинстве своём были условно-патогенные организмы: стафилококки, стрептококки, синегнойные палочки, кишечные палочки. У специалистов, которые проводили анализ, были подозрения на сибирскую язву, но в итоге это оказалась родственная ей палочка.

«Я просто подумала о том, что передо мной мог кто-то поцеловать икону, оставив свой материал, жидкости на стекле, а через пять секунд к ней подошла я, забрав микроскопические частицы себе. Понятно, что так можно сказать обо всем: никто и ничто не стерильно», — добавила девушка.

Студентка «Британки» отметила, что не является врачом, однако считает, что наличие этих бактерий на иконах может вызвать болезни у людей со слабым иммунитетом.

Текст: Карина Миллер.
Фото: Google Images.

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