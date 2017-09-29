Москвичка проверила, какие бактерии «живут» на иконах

Студентка «Британской высшей школы дизайна» Дарья Фёдорова решила провести анализ смыва с икон и определить, какие бактерии «живут» на них. Об исследовании москвички рассказал The Village. Всего девушка обошла шесть церквей Замоскворечья.

«Сначала мы вызвали недоумение: какие-то непонятные люди с длинными ушными палочками пришли в церковь что-то собрать. Потому что, если я это стекло целую, я имею право знать, что на нём. Тем более, что эти следы видны невооруженным взглядом — на одной из икон был даже блеск для губ», — рассказала изданию Дарья Фёдорова.

Смывы были взяты с десяти икон: Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, «Неупиваемой Чаши».

На иконах в большинстве своём были условно-патогенные организмы: стафилококки, стрептококки, синегнойные палочки, кишечные палочки. У специалистов, которые проводили анализ, были подозрения на сибирскую язву, но в итоге это оказалась родственная ей палочка.

«Я просто подумала о том, что передо мной мог кто-то поцеловать икону, оставив свой материал, жидкости на стекле, а через пять секунд к ней подошла я, забрав микроскопические частицы себе. Понятно, что так можно сказать обо всем: никто и ничто не стерильно», — добавила девушка.

Студентка «Британки» отметила, что не является врачом, однако считает, что наличие этих бактерий на иконах может вызвать болезни у людей со слабым иммунитетом.