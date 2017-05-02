Мотопутешественник попал в снежный плен под Новокузнецком

Кирилл Буженин открыл мотосезон большим прохватом. 1 апреля байкер выехал из Рязани. Главной целью путешественника были горы Таджикистана. Дорога на Памир выдалась увлекательной, и, мягко говоря, не простой.

Впечатлениями от поездки мотоциклист делился в своих соцсетях. Испытав на себе бездорожье, селевые потоки, камнепад, снежные коридоры, нехватку кислорода и езду на грани срыва в пропасть, путешественник отправился дальше. Позади остались Киргизия и Казахстан. А вот в Сибири байкер столкнулся с очередным испытанием. Капризы природы преподнесли неприятный сюрприз.

«Эх, и тут в Сибири, в Новокузнецке он меня догнал… Невозможно ехать, визор закидывает снегом, на дороге слой снега 5-10 см — сильно скользко», — рассказывает Кирилл Буженин своим подписчикам.

На подмогу байкеру пришли новокузнецкие мотобратья. Организовали ночлег для него самого, а заодно укрыли от непогоды «железного коня». Вот только, судя по прогнозу на ближайшую неделю, продолжить путешествие в том же духе уже не удастся. Возвращаться в родные края мотоциклисту придется на самолете. А после небольшого перерыва Кирилл планирует отправиться в сторону Владивостока.